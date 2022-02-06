Загородний: война в Украине – лишь внутренний конфликт

Россия до сих пор не признает наличие военного конфликта с Украиной. Ведя активную пропаганду в СМИ, российское правительство пытается выставить свое вмешательство лишь помощью. Этой же истории придерживаются некоторые пророссийские чиновники. Например, нардеп Юрий Загородний высказал мнение, что война на территории Украины лишь "внутренний конфликт Украины".

Народный депутат от "ОПЗЖ" Юрий Загородний заявил, что партия считает войну в Донбассе внутренним конфликтом, а не российской агрессией. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ".

"Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт ", - отвечает Загородний на вопрос о позиции партии по этому вопросу.

Однако Загородний утверждает, что ОПЗЖ считают аннексию Крыма Россией незаконной.

"Крым - это Украина, Крым был аннексирован Россией незаконно, это наша позиция, и она неизменна", - сказал он.

Нардеп утверждает, что глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук создал "мирный план Донбасса", который, по мнению партии, поможет решить ситуацию на Донбассе.