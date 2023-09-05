Зафиксировано снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС - Энергоатом

В НАЭК Энергоатом сообщили, что в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фиксируется незначительное снижение уровня воды.
По данным Энергоатома, уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - 17,14 м. В "холодном" канале уровень воды достигает отметки 10,80 м.
Сообщается, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.
Сообщается, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.
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