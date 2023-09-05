Зафиксировано снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС - Энергоатом

12:36 18 августа Киев, Украина

В НАЭК Энергоатом сообщили, что в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фиксируется незначительное снижение уровня воды.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 18 августа фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,16 м", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - 17,14 м. В "холодном" канале уровень воды достигает отметки 10,80 м.



Сообщается, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.