Зафиксировано 265 военных преступлений против окружающей среды, совершенных россией в Украине

10:23 03 октября Киев, Украина





Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины на странице Facebook.



Отмечается, что защита окружающей среды во время войны была обсуждена на европейской конференции в Риме 4 Networks Conference. Отдельная сессия конференции была посвящена ситуации в Украине и влиянию войны на окружающую среду.



В "украинской сессии" в качестве спикеров приняли участие советник Генерального прокурора Максим Попов и руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора Борис Индыченко, а также глава Государственной экологической инспекции Игорь Зубович, народный депутат Елена Криворучкина, секретарь научно-экспертного совета Госэкоинспекции Андрей Мороз.



Представители Офиса Генпрокурора показали в динамике, как российская вооруженная агрессия охватывает значительную часть территории Украины и приводит к серьезному и масштабному ущербу окружающей среде: уничтожаются леса, морские экосистемы, загрязняются реки и почвы, гибнет флора и фауна.



Борис Индиченко отметил, что прокуроры уже зафиксировали более 265 военных преступлений против окружающей среды и 14 случаев экоцида. Наиболее масштабный из них – подрыв плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, что повлекло затопление 80 населенных пунктов на территории около 610 кв км земель, гибель 33 человек и чрезвычайное разрушительное влияние на окружающую среду Украины.



К расследованию и оценке последствий этих преступлений привлекают экспертов из разных сфер и общественных организаций. В частности, Офис Генпрокурора сформировал международную команду из 10 юристов и 3 технических экспертов. Прокуроров и следователей на постоянной основе консультируют профильные специалисты и ученые. Правоохранители зафиксировали 265 военных преступлений против окружающей среды и 14 случаев экоцида , совершенных россией в Украине во время агрессии.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины на странице Facebook.Отмечается, что защита окружающей среды во время войны была обсуждена на европейской конференции в Риме 4 Networks Conference. Отдельная сессия конференции была посвящена ситуации в Украине и влиянию войны на окружающую среду.В "украинской сессии" в качестве спикеров приняли участие советник Генерального прокурора Максим Попов и руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора Борис Индыченко, а также глава Государственной экологической инспекции Игорь Зубович, народный депутат Елена Криворучкина, секретарь научно-экспертного совета Госэкоинспекции Андрей Мороз.Представители Офиса Генпрокурора показали в динамике, как российская вооруженная агрессия охватывает значительную часть территории Украины и приводит к серьезному и масштабному ущербу окружающей среде: уничтожаются леса, морские экосистемы, загрязняются реки и почвы, гибнет флора и фауна.Борис Индиченко отметил, что прокуроры уже зафиксировали более 265 военных преступлений против окружающей среды и 14 случаев экоцида. Наиболее масштабный из них – подрыв плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, что повлекло затопление 80 населенных пунктов на территории около 610 кв км земель, гибель 33 человек и чрезвычайное разрушительное влияние на окружающую среду Украины.К расследованию и оценке последствий этих преступлений привлекают экспертов из разных сфер и общественных организаций. В частности, Офис Генпрокурора сформировал международную команду из 10 юристов и 3 технических экспертов. Прокуроров и следователей на постоянной основе консультируют профильные специалисты и ученые.

"На примерах этих зафиксированных преступлений мы показали европейским коллегам, как российская агрессия уничтожает окружающую среду. По степени серьезности, продолжительности и широкомасштабности они являются едва ли не самым большим экологическим преступлением на Европейском континенте", — подчеркнул Максим Попов.

Также члены украинской делегации обсудили будущее сотрудничество с профессиональными сообществами IMPEL и EnviCrimeNet. По результатам конференции ее участники отметили необходимость объединять усилия для определения экологического ущерба, нанесенного российской агрессией окружающей среде Украины.