ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для Украины – Энергоатом

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины. Пока замечаний к системам безопасности нет.
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Как говорится в сообщении, сегодня в 14:04 удалось подключить к сети один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. Сейчас идет набор мощности.
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Как говорится в сообщении, сегодня в 14:04 удалось подключить к сети один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. Сейчас идет набор мощности.
Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Напомним, что накануне из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины - "Днепровская".
Три других линии связи ранее были повреждены во время вражеских обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Так, оккупанты повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции.
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