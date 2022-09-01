ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для Украины – Энергоатом

16:59 26 августа Киев, Украина

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины. Пока замечаний к системам безопасности нет.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как говорится в сообщении, сегодня в 14:04 удалось подключить к сети один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС. Сейчас идет набор мощности.
“Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию”, – добавляет “Энергоатом”.
Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, что накануне из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины - "Днепровская".

Три других линии связи ранее были повреждены во время вражеских обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Так, оккупанты повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции.