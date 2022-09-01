ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для Украины – Энергоатом

“Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию”, – добавляет “Энергоатом”.