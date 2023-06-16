ЗАЭС под давлением: захватчики угрожают и запрещают контакты, МАГАТЭ без реакции

Военные рф оказались полностью неспособными обеспечить надлежащую систему аварийной готовности и эффективное реагирование на возможные происшествия на ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не проявило реакции на данную тревожную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.Согласно данным, захватчики продолжают оказывать давление на персонал ЗАЭС, запугивая и производя обыски в частных помещениях сотрудников станции.Они также запрещают контакты с лицами, находящимися на территории, контролируемой украинским правительством, и угрожают конфискацией имущества при попытке покинуть оккупированную зону.Сотрудники ГИЯРУ отмечают, что российские захватчики разобрали или украли важные элементы систем, выведя из строя часть компьютерной техники и другие существенные компоненты. Восстановление системы физической защиты на станции требует значительных усилий и ресурсов.Российские оккупанты полностью деградировали систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС, подчеркнули в ГИЯРУ.По указанию оккупационной администрации, ядерные террористы заблокировали передачу информации из Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Запорожской АЭС.Олег Кориков, исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования, сообщил международным партнерам, что украинский регулятор информировал МАГАТЭ о данном случае, но не получал уведомлений о возможных планируемых мерах со стороны агентства для решения этой ситуации.Руководитель ГИЯРУ подчеркнул, что восстановление системы ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС станет возможным только после полной деоккупации и демилитаризации станции.