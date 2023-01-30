Задержки отправки вооружения Украине помешали ВСУ проводить контрнаступление

Затягивание Запада по передачи Украине дальнобойного оружия, систем ПВО и танков затруднили Украине использовать возможности для проведения более масштабных контрнаступательных операций на фоне неудач российской армии.
Об этом пишут аналитики ISW в своем отчете.
В институте отметили, что российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украина перехватила инициативу и начала широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области.
С тех пор, говорится в отчете, Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.
Аналитики ISW считают, что если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западное вооружение, когда такая необходимость стала очевидной летом 2022 года, можно было создать условия, которые позволили бы Украине продолжать контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить рф возможности восстановить свои силы.
В институте отметили, что агрессор воспользовался задержками по предоставлению Украине оружия и возобновил свое наступление на Бахмут в конце июля, хотя и оно набрало обороты только после того, как "вагнеровцы" присоединились к нему.
Об этом пишут аналитики ISW в своем отчете.
В институте отметили, что российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украина перехватила инициативу и начала широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области.
С тех пор, говорится в отчете, Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.
Аналитики ISW считают, что если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западное вооружение, когда такая необходимость стала очевидной летом 2022 года, можно было создать условия, которые позволили бы Украине продолжать контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить рф возможности восстановить свои силы.
В институте отметили, что агрессор воспользовался задержками по предоставлению Украине оружия и возобновил свое наступление на Бахмут в конце июля, хотя и оно набрало обороты только после того, как "вагнеровцы" присоединились к нему.
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