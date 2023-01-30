Задержки отправки вооружения Украине помешали ВСУ проводить контрнаступление

"Постоянные задержки в поставках западной военной помощи, когда становилось очевидным, что есть необходимость в ней или вскоре возникнет, способствовали затягиванию конфликта. Конечно, это не единственная причина такого затягивания, но Запад должен признать вклад, который сделали эти задержки в препятствование способности Украины быстрее освобождать большую часть своей территории", – отметили аналитики ISW.