Задержка с назначением посла США в Украине "самая большая ошибка" администрации Байдена — бывший чиновник Госдепа

Президент США Джо Байден намерен назначить посла в Украине и продлевает поиск верной кандидатуры для назначения на должность. Об этом накануне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представитель Белого дома назвала важной должность посла Соединенных Штатов в Украине, но отказалась озвучивать подробности процесса поиска кандидатуры.
Во вторник на страницах издания The Washington Post бывший посол США в Украине Джон Гербст и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер возложили на администрацию США ответственность за отсутствие номинации на должность посла в Украине
Представитель Белого дома назвала важной должность посла Соединенных Штатов в Украине, но отказалась озвучивать подробности процесса поиска кандидатуры.
Во вторник на страницах издания The Washington Post бывший посол США в Украине Джон Гербст и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер возложили на администрацию США ответственность за отсутствие номинации на должность посла в Украине
Креймер также назвал задержку с назначением посла США в Украине "самой большой ошибкой" администрации Байдена.
Диппредставительство США в Украине с мая 2019 года возглавляет временная поверенная в делах Соединенных штатов Америки Кристина Квин.
Диппредставительство США в Украине с мая 2019 года возглавляет временная поверенная в делах Соединенных штатов Америки Кристина Квин.
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