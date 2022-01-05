Задержка с назначением посла США в Украине "самая большая ошибка" администрации Байдена — бывший чиновник Госдепа

18:17 05 Январь Киев, Украина





Представитель Белого дома назвала важной должность посла Соединенных Штатов в Украине, но отказалась озвучивать подробности процесса поиска кандидатуры.



Во вторник на страницах издания The Washington Post бывший Президент США Джо Байден намерен назначить посла в Украине и продлевает поиск верной кандидатуры для назначения на должность. Об этом накануне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома назвала важной должность посла Соединенных Штатов в Украине, но отказалась озвучивать подробности процесса поиска кандидатуры.Во вторник на страницах издания The Washington Post бывший посол США в Украине Джон Гербст и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер возложили на администрацию США ответственность за отсутствие номинации на должность посла в Украине

."Неспособность решить ситуацию в отношении посла в Киеве это не просто плохой способ реализации зарубежной политики. Это также указывает на неуважение администрации - насколько бы ненамеренной она ни была - в Украину", - отметили Креймер и Хербст.

Креймер также назвал задержку с назначением посла США в Украине "самой большой ошибкой" администрации Байдена.



Диппредставительство США в Украине с мая 2019 года возглавляет временная поверенная в делах Соединенных штатов Америки Кристина Квин.