Задержка поставки артиллерийских снарядов: президент Литвы объясняет причины

17:45 01 ноября Киев, Украина





Науседа поделился этой информацией в интервью телеканалу LRT. По его словам, задержки в предоставлении обещанных ЕС артиллерийских снарядов для Украины связаны с ограниченными возможностями военно-промышленного комплекса. Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил задержку в поставке миллиона артиллерийских снарядов, которые Евросоюз обещал Украине.Науседа поделился этой информацией в интервью телеканалу LRT. По его словам, задержки в предоставлении обещанных ЕС артиллерийских снарядов для Украины связаны с ограниченными возможностями военно-промышленного комплекса.

"Мы должны признать, что мы еще не достигли тех объемов, которые необходимы для продолжения предоставления этой военной поддержки Украине", - отметил литовский президент.

Когда речь заходила о финансовом пакете в 50 миллиардов евро от ЕС в поддержку Киева, Науседа подчеркнул, что политическая воля для его утверждения существует. Он выразил надежду на то, что консенсус по этому вопросу будет достигнут в ближайшие месяцы.



Президент также подчеркнул, что средства из этого фонда могут оказаться недостаточными, поскольку они распределены на более длительный период времени, и потребуются разные суммы на разные годы. Он уточнил, что в этом году выделено 18 миллиардов евро, и они будут разделены на годы.



Однако Науседа подчеркнул, что страны согласились пересмотреть этот вопрос, если Украине действительно потребуется больше финансирования.