Задержка поставки артиллерийских снарядов: президент Литвы объясняет причины

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил задержку в поставке миллиона артиллерийских снарядов, которые Евросоюз обещал Украине.
Науседа поделился этой информацией в интервью телеканалу LRT. По его словам, задержки в предоставлении обещанных ЕС артиллерийских снарядов для Украины связаны с ограниченными возможностями военно-промышленного комплекса.
Науседа поделился этой информацией в интервью телеканалу LRT. По его словам, задержки в предоставлении обещанных ЕС артиллерийских снарядов для Украины связаны с ограниченными возможностями военно-промышленного комплекса.
Когда речь заходила о финансовом пакете в 50 миллиардов евро от ЕС в поддержку Киева, Науседа подчеркнул, что политическая воля для его утверждения существует. Он выразил надежду на то, что консенсус по этому вопросу будет достигнут в ближайшие месяцы.
Президент также подчеркнул, что средства из этого фонда могут оказаться недостаточными, поскольку они распределены на более длительный период времени, и потребуются разные суммы на разные годы. Он уточнил, что в этом году выделено 18 миллиардов евро, и они будут разделены на годы.
Однако Науседа подчеркнул, что страны согласились пересмотреть этот вопрос, если Украине действительно потребуется больше финансирования.
Президент также подчеркнул, что средства из этого фонда могут оказаться недостаточными, поскольку они распределены на более длительный период времени, и потребуются разные суммы на разные годы. Он уточнил, что в этом году выделено 18 миллиардов евро, и они будут разделены на годы.
Однако Науседа подчеркнул, что страны согласились пересмотреть этот вопрос, если Украине действительно потребуется больше финансирования.
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