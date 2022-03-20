Задай вопрос чиновнику: новый формат интерактивного общения

18:18 26 октября Киев, Украина

Кабмин вводит новый формат интерактивного общения с чиновниками, который поспособствует более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook в понедельник, 26 октября.

"Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина. В течение 30-минутного диалога в рамках проекта будем говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучу актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан", — написал он.

Как сообщил Мокан, цель такого формата — "наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками,информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти".



Первым гостем станет министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.



Задать свой вопрос можно в комментариях к публикации Мокана в Facebook.



Диалог будут транслировать на YouTube-канале представителя Кабмина, там он планирует задать "рейтинговые вопросы".



Как часто будут проводить такие встречи, не сообщают.