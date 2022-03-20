Задай вопрос чиновнику: новый формат интерактивного общения

Кабмин вводит новый формат интерактивного общения с чиновниками, который поспособствует более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook в понедельник, 26 октября.
Как сообщил Мокан, цель такого формата — "наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками,информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти".
Первым гостем станет министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Задать свой вопрос можно в комментариях к публикации Мокана в Facebook.
Диалог будут транслировать на YouTube-канале представителя Кабмина, там он планирует задать "рейтинговые вопросы".
Как часто будут проводить такие встречи, не сообщают.
Первым гостем станет министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Задать свой вопрос можно в комментариях к публикации Мокана в Facebook.
Диалог будут транслировать на YouTube-канале представителя Кабмина, там он планирует задать "рейтинговые вопросы".
Как часто будут проводить такие встречи, не сообщают.
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