Задачи Зеленского: Укроборонпром должен со следующего года обеспечивать ВСУ вооружением и военной техникой

13:28 03 декабря Киев, Украина

Трансформировать, реформировать и обеспечить ВСУ вооружением и военной техникой, такие ключевые задачи поставил Владимир Зеленский перед новоиспеченным генеральным директором Юрием Гусевым.

Об этом рассказал сам Юрий Гусев во время пресс-конференции в Киеве.

"На прошлой неделе мы несколько раз встречались с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским, который поставил очень четкие задачи для трансформации, реформирования и создания эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины", - сказал Гусев.

Он добавил, что Президент поставил задачу в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома" , создав новые холдинги, которые будут обеспечивать в первую очередь нашу армию, Вооруженные силы Украины, качественным вооружением, военной техникой.