Задачи Зеленского: Укроборонпром должен со следующего года обеспечивать ВСУ вооружением и военной техникой

Трансформировать, реформировать и обеспечить ВСУ вооружением и военной техникой, такие ключевые задачи поставил Владимир Зеленский перед новоиспеченным генеральным директором Юрием Гусевым.
Об этом рассказал сам Юрий Гусев во время пресс-конференции в Киеве.
Он добавил, что Президент поставил задачу в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые будут обеспечивать в первую очередь нашу армию, Вооруженные силы Украины, качественным вооружением, военной техникой.
Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.
Фоменко возглавил Укроборонпром в октябре 2020 после освобождения Абромавичюса с должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.
Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук.
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