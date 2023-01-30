Задача Украины заключается в системном ослаблении россии - Буданов

11:30 30 января Киев, Украина





Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл



Он отметил, что отношения Украины и россии в будущем станут "очень сложным процессом". Его трудно прогнозировать, поскольку неизвестно, на сколько элементов распадется рф и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечению к ответственности виновных в преступлениях. Системного ослабление россии можно добиться с помощью интеграции в евроатлантические и европейские структуры.Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska.Он отметил, что отношения Украины и россии в будущем станут "очень сложным процессом". Его трудно прогнозировать, поскольку неизвестно, на сколько элементов распадется рф и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечению к ответственности виновных в преступлениях.

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует винить только "путинскую клику". И общество тут ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия путина!", - отметил глава украинской разведки.

Он также подчеркнул, что задача Украины заключается в системном и государственном ослаблении российской федерации.