Задача Украины заключается в системном ослаблении россии - Буданов

Системного ослабление россии можно добиться с помощью интеграции в евроатлантические и европейские структуры.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska.
Он отметил, что отношения Украины и россии в будущем станут "очень сложным процессом". Его трудно прогнозировать, поскольку неизвестно, на сколько элементов распадется рф и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечению к ответственности виновных в преступлениях.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska.
Он отметил, что отношения Украины и россии в будущем станут "очень сложным процессом". Его трудно прогнозировать, поскольку неизвестно, на сколько элементов распадется рф и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечению к ответственности виновных в преступлениях.
Он также подчеркнул, что задача Украины заключается в системном и государственном ослаблении российской федерации.
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