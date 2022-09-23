Задача Украины - освободить свои территории - замминистра обороны

13:37 23 сентября Киев, Украина

Украина не будет вторгаться на территорию россии, заявила замминистра обороны Анна Маляр в пятницу, 23 сентября.

"Наша задача - освободить наши территории, мы не агрессоры, не захватчики, мы ведем оборонительную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия, мы это видели. Кстати, если мы говорим об освобождении части Харьковской области, украинская армия впервые осуществляла именно такое наступление, это уникально, потому что мы всегда готовились к обороне, не собирались ни на кого наступать. Сейчас наша доктрина заключается в том, что мы ведем оборонную войну, поэтому мы не будем наступать на чужие территории, мы возвращаем свое", - сказала Маляр.

Она добавила, что Украина придерживается всех норм международного права.

"Мы не россияне, это нужно четко осознавать. И как бы мы не шутили на эти темы, это действительно сейчас темы для народного фольклора номер один - каким образом и где мы будем праздновать победу. Но если серьезно об этих вещах говорить - Украина придерживается всех норм международного права, и мы гарантируем это со своей стороны, что мы их соблюдаем", - сказала Маляр.

Замминистра отметила, что "есть разные способы влиять на сокращение жизни этой империи".