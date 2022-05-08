Зачем России Керченский мост

"Когда они построили Керченский мост, то заблокировали Азовское море. Я говорю о том, что мост возвели не просто для удобной логистики и транспорта, нет, это ворота в Азовское море. Когда я увидел построенный мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море", – сказал Ходжес во время Львовского форума по безопасности.

"Из Черного моря Россия управляет своей операцией в Сирии, поддерживая режим Башара Асада, руководит операцией в Восточном Средиземноморье, в Ливии, и оказывает помощь Халифи Хафтару (Организация Human Rights Watch обвиняет Халифи Хафтара в военных преступлениях. ‒ Ред.). Через все эти территории Россия проектирует свою силу и расшатывает Запад. И все это возможно делать из портов в Крыму. И что Россия хочет сейчас? Они хотят получить доступ в другие районы Черного моря. Оттуда они могут влиять на ситуацию в Сербии и Косово, влиять на положение на Кавказе, конечно. Мы уже видим российских так называемых миротворцев в Нагорном Карабахе", – утверждает Ходжес.