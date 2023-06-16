Заблокирована регистрация флота: россия остановила зерновую инициативу

15:54 01 июня Киев, Украина





Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подтвердило данную информацию. За два дня, 30 и 31 мая, россия лишь зарегистрировала одно входящее судно на порт "Черноморск", в то время как другие страны, участвующие в СКЦ, подтвердили готовность отправить 10 судов в трех портах для инспекции.



Позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию препятствуют составлению инспекционного плана, о чем были уведомлены все стороны.



В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидается 50 судов, которые должны загрузить 2,4 миллиона тонн продовольствия для всего мира. Этот объем почти вдвое превышает экспорт в мае. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о препятствиях в составлении инспекционного плана на 1 июня, вызванных отказом российской делегации регистрировать входящий флот для участия в инициативе.Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подтвердило данную информацию. За два дня, 30 и 31 мая, россия лишь зарегистрировала одно входящее судно на порт "Черноморск", в то время как другие страны, участвующие в СКЦ, подтвердили готовность отправить 10 судов в трех портах для инспекции.Позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию препятствуют составлению инспекционного плана, о чем были уведомлены все стороны.В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидается 50 судов, которые должны загрузить 2,4 миллиона тонн продовольствия для всего мира. Этот объем почти вдвое превышает экспорт в мае.

"Некоторые суда ждут инспекцию СКЦ уже более 3 месяцев, что приводит к убыткам в размере более 1 миллиарда долларов и увеличению стоимости продовольствия. Это является еще одной попыткой россии ограничить доступ мира к продовольствию", - заявил представитель министерства.

Он отметил, что блокирование регистрации нового входящего флота и порта "Южный" нарушает условия Зерновой инициативы, подписанной также россией.

"Украинская делегация направила требование в Секретариат СКЦ о восстановлении полноценной работы, включая 3 инспекционные команды и 9 инспекций в день, согласно процедурам СКЦ. Наши инспекторы уже находятся в СКЦ и готовы начать работу, как только регистрация судов будет возобновлена", - добавил представитель министерства.



Он также напомнил, что за 10 месяцев работы Зерновой инициативы было экспортировано более 30,5 миллиона тонн украинской аграрной продукции.