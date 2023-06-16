Заблокирована регистрация флота: россия остановила зерновую инициативу

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о препятствиях в составлении инспекционного плана на 1 июня, вызванных отказом российской делегации регистрировать входящий флот для участия в инициативе.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подтвердило данную информацию. За два дня, 30 и 31 мая, россия лишь зарегистрировала одно входящее судно на порт "Черноморск", в то время как другие страны, участвующие в СКЦ, подтвердили готовность отправить 10 судов в трех портах для инспекции.
Позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию препятствуют составлению инспекционного плана, о чем были уведомлены все стороны.
В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидается 50 судов, которые должны загрузить 2,4 миллиона тонн продовольствия для всего мира. Этот объем почти вдвое превышает экспорт в мае.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подтвердило данную информацию. За два дня, 30 и 31 мая, россия лишь зарегистрировала одно входящее судно на порт "Черноморск", в то время как другие страны, участвующие в СКЦ, подтвердили готовность отправить 10 судов в трех портах для инспекции.
Позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию препятствуют составлению инспекционного плана, о чем были уведомлены все стороны.
В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидается 50 судов, которые должны загрузить 2,4 миллиона тонн продовольствия для всего мира. Этот объем почти вдвое превышает экспорт в мае.
Он отметил, что блокирование регистрации нового входящего флота и порта "Южный" нарушает условия Зерновой инициативы, подписанной также россией.
Он также напомнил, что за 10 месяцев работы Зерновой инициативы было экспортировано более 30,5 миллиона тонн украинской аграрной продукции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии