За выборы в Крыму и полеты в РФ: глава Украины ввел новые санкции

Глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 10 ноября о введении санкций против лиц, причастных, в частности, к организации голосования на выборах в ГосДуму в аннексированном Крыму. Кроме того, введены санкции против компаний, связанных с нардепом и лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Соответствующие указы президента были обнародованы на сайте главы государства.
В частности, Зеленский ввел/продлил на 10 лет санкции в отношении 154 граждан Украины, преимущественно руководителей и сотрудников крымских "избирательных комиссий" разных уровней. Среди лиц, имена которых названы - граждане Украины Константин Бахарев, баллотировавшийся от партии "Единая Россия" в Керчи, Анастасия Нестеренко, в отношении которой были введены бессрочные санкции указом Зеленского от 5 октября за работу членом "теризбиркома" Джанкойского района на прошлых выборах в российский парламент. Также в санкционные списки попали кандидаты на выборах от российских "зеленых" Владимир Сорокин и Юрий Ставицкий, глава так называемой "ЦИК" Крыма Михаил Малышев.
Новые санкции также введены против компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее совершавшие полеты по маршруту Киев-Москва. Речь идет о компаниях Alpha Bravo Aviation LLC и G200 203 LLC, зарегистрированных в США, а также о зарегистрированной на Каймановых островах компании Cascade Holding. Ограничения предусматривают запрещение выдачи и аннулирования разрешений и планов на выполнение полетов пяти самолетам. По мнению СНБО, самолетами мог воспользоваться влиятельный украинский политик Виктор Медведчук.
В частности, Зеленский ввел/продлил на 10 лет санкции в отношении 154 граждан Украины, преимущественно руководителей и сотрудников крымских "избирательных комиссий" разных уровней. Среди лиц, имена которых названы - граждане Украины Константин Бахарев, баллотировавшийся от партии "Единая Россия" в Керчи, Анастасия Нестеренко, в отношении которой были введены бессрочные санкции указом Зеленского от 5 октября за работу членом "теризбиркома" Джанкойского района на прошлых выборах в российский парламент. Также в санкционные списки попали кандидаты на выборах от российских "зеленых" Владимир Сорокин и Юрий Ставицкий, глава так называемой "ЦИК" Крыма Михаил Малышев.
Новые санкции также введены против компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее совершавшие полеты по маршруту Киев-Москва. Речь идет о компаниях Alpha Bravo Aviation LLC и G200 203 LLC, зарегистрированных в США, а также о зарегистрированной на Каймановых островах компании Cascade Holding. Ограничения предусматривают запрещение выдачи и аннулирования разрешений и планов на выполнение полетов пяти самолетам. По мнению СНБО, самолетами мог воспользоваться влиятельный украинский политик Виктор Медведчук.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии