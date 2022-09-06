За время вторжения рф в Украине погибли и получили ранения не менее 13 917 человек

08:03 06 сентября Киев, Украина

С 24 февраля до 4 сентября в Украине погибли и получили ранения не менее 13 917 человек мирных жителей, из них погибли 5718.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – отмечается в документе.

По подтвержденным данным ООН, погибли 2214 мужчин, 1526 женщин, 186 мальчиков и 151 девочка, пол 35 детей и 1606 взрослого из-за значительных повреждений тел пока не удалось установить.



Согласно данным ООН, самым смертоносным месяцем для гражданских лиц считается март - по меньшей мере 3190 задокументированных смертей. В апреле, согласно публикации УВКПЧ, количество смертей гражданских из-за войны снизилось до 683, в мае – до 461, в июне - до 369 и в июле - до 360. За первые пять дней войны с 24 по 28 февраля погибли 342 человека, за август - 294, а за первые четыре дня сентября - 18, отмечает ООН.



Кроме того, речь идет только о задокументированных случаях. Например, в указанное число не вошло количество погибших в Мариуполе.