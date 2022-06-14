За время войны ВСУ ликвидировали 32500 оккупантов

09:06 14 июня Киев, Украина

С начала войны против Украины армия рф потеряла около 32500 солдат. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

🔹личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано

🔹танков ‒ 1434 (+2) ед,

🔹боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,

🔹артиллерийских систем – 721 (+3) ед,

🔹РСЗО - 229 (+3) ед,

🔹средства ПВО - 97 (+0) ед,

🔹самолетов – 213 (+0) ед,

🔹вертолетов – 179 (+1) ед,

🔹БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

🔹крылатые ракеты - 125(+0),

🔹корабли/катера - 13 (+0) ед,

🔹автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,

🔹специальная техника – 54 (+0).





