За время войны ВСУ ликвидировали 32500 оккупантов

09:06 14 июня Киев, Украина

С начала войны против Украины армия рф потеряла около 32500 солдат. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
 
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
 
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
 
🔹личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано
🔹танков  ‒ 1434 (+2) ед,
🔹боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
🔹артиллерийских систем  – 721 (+3) ед,
🔹РСЗО - 229 (+3) ед,
🔹средства ПВО - 97 (+0) ед,
🔹самолетов – 213 (+0) ед,
🔹вертолетов – 179 (+1) ед,
🔹БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
🔹крылатые ракеты  - 125(+0),
🔹корабли/катера - 13 (+0) ед,
🔹автомобильной техники и автоцистерн  - 2473 (+13) ед,
🔹специальная техника  – 54 (+0).
 