За время войны ВСУ ликвидировали 32500 оккупантов

С начала войны против Украины армия рф потеряла около 32500 солдат. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
🔹личного состава - около 32500 (+200) человек ликвидировано
🔹танков ‒ 1434 (+2) ед,
🔹боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
🔹артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
🔹РСЗО - 229 (+3) ед,
🔹средства ПВО - 97 (+0) ед,
🔹самолетов – 213 (+0) ед,
🔹вертолетов – 179 (+1) ед,
🔹БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
🔹крылатые ракеты - 125(+0),
🔹корабли/катера - 13 (+0) ед,
🔹автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
🔹специальная техника – 54 (+0).
🔹боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
🔹артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
🔹РСЗО - 229 (+3) ед,
🔹средства ПВО - 97 (+0) ед,
🔹самолетов – 213 (+0) ед,
🔹вертолетов – 179 (+1) ед,
🔹БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
🔹крылатые ракеты - 125(+0),
🔹корабли/катера - 13 (+0) ед,
🔹автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
🔹специальная техника – 54 (+0).
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