За время войны Украина утратила 23% железнодорожной сети

В любой ситуации, а особенно во время войны очень важными становятся пути сообщения и поставок грузов. Это хорошо понимают даже российские захватчики. За время войны с Россией Украина потеряла около 23% железнодорожной сети. Об этом заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщается на Правительственном портале.

Речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, а также повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.

Как сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, российские агрессоры обстрелами по инфраструктуре железной дороги пытаются остановить экспорт Украины.

"Если сначала они стреляли по нефтебазам, пробуя разрушить цепи поставок топлива, и им не удалось это сделать. Сейчас они поменяли стратегию и стреляют по железнодорожной инфраструктуре, считая, что это позволит им остановить движение товаров, при чем, в обоих направлениях. Как в центр и на восток, куда идут продукты питания и промтовары, и все, что нужно для армии, так и с востока на запад", – заявил Денисенко.

Он добавил, что такие действия России лишь замедляют работу железной дороги и вызывают задержки, но не останавливают экспорт.

В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры будут в дальнейшем помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что под Донецком уничтожена ж/д развязка.