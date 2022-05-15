За время войны Украина утратила 23% железнодорожной сети

В любой ситуации, а особенно во время войны очень важными становятся пути сообщения и поставок грузов. Это хорошо понимают даже российские захватчики. За время войны с Россией Украина потеряла около 23% железнодорожной сети. Об этом заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщается на Правительственном портале.
Речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, а также повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.
Как сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, российские агрессоры обстрелами по инфраструктуре железной дороги пытаются остановить экспорт Украины.
Он добавил, что такие действия России лишь замедляют работу железной дороги и вызывают задержки, но не останавливают экспорт.
В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры будут в дальнейшем помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что под Донецком уничтожена ж/д развязка.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии