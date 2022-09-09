За войну в Украине будут расплачиваться несколько поколений россиян - директор ЦРУ Уильям Бернс

15:04 09 сентября Киев, Украина

Ставка путина на жесткость в войне с Украиной такая же ошибка, как и его изначальные планы захватить власть в Украине за три дня.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на саммите по кибербезопасности в Вашингтоне.

«Я думаю, путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, чем европейцы, чем американцы, что он сможет измотать украинцев, задушить их экономику. Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что путин настолько же ошибается в этой ставке, насколько глубоко ошибался в своих предположениях, сделанных еще в феврале прошлого года», — цитирует Bloomberg слова Бернса.

По его словам, войну путина в Украине трудно расценивать как что-либо иное, кроме провала. Вторжение в соседнюю страну обернулось для российского президента очень тяжелым испытанием войны. Глава ЦРУ считает, что россия будет платить очень высокую цену в течение длительного периода времени.

«Мало того, что была выявлена слабость российских вооруженных сил, в результате этого будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и нескольким поколениям россиян», — предупредил Бернс.

В то же время он одним из первых официальных лиц США отметил успешное контрнаступление Украины на юге страны и под Харьковом.

«Я бы не стал недооценивать возможности и мужество украинцев», — отметил Бернс.

Накануне Вооруженные силы Украины отвоевали у россии 20 населенных пунктов в Харьковской области, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, военные части Украины «вклинились в оборону противника на глубину до 50 км», а общая площадь освобожденных территорий под Харьковом и на юге превысила 700 кв. км. Также президент Украины сообщил о взятии Балаклеи и поднятии флага Украины над зданием администрации города.