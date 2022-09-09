За войну в Украине будут расплачиваться несколько поколений россиян - директор ЦРУ Уильям Бернс

Ставка путина на жесткость в войне с Украиной такая же ошибка, как и его изначальные планы захватить власть в Украине за три дня.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на саммите по кибербезопасности в Вашингтоне.
По его словам, войну путина в Украине трудно расценивать как что-либо иное, кроме провала. Вторжение в соседнюю страну обернулось для российского президента очень тяжелым испытанием войны. Глава ЦРУ считает, что россия будет платить очень высокую цену в течение длительного периода времени.
В то же время он одним из первых официальных лиц США отметил успешное контрнаступление Украины на юге страны и под Харьковом.
Накануне Вооруженные силы Украины отвоевали у россии 20 населенных пунктов в Харьковской области, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, военные части Украины «вклинились в оборону противника на глубину до 50 км», а общая площадь освобожденных территорий под Харьковом и на юге превысила 700 кв. км. Также президент Украины сообщил о взятии Балаклеи и поднятии флага Украины над зданием администрации города.
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