За убийствами нефтегазовых топ-менеджеров рф стоит путин

19:23 03 октября Киев, Украина

Давний борец с режимом владимира путина Билл Браудер, как и ряд других Западных аналитиков, считает, что странные смерти нефтегазовых топ-менеджеров рф, числом уже более десятка, которые правоохранительные органы рф называют самоубийствами или несчастными случаями, неслучайны.

Об этом Браудер, чей фонд Hermitage Capital когда-то был крупнейшим иностранными инвестором в россии, сказал в подкасте австралийской ABC News:

"Обычно в россии, если кто-то умирает подобным образом, на это нужно смотреть с подозрением. И если таким образом умирают люди из одной и той же отрасли, мне это кажется эпидемией убийств. Это подтверждает, а не исключает злой умысел", - сказал Браудер.

Только в сентябре стало известно о гибели:

вице-президента «Лукойла» Равиля Маганова (выпал из окна Центральной клинической больницы управделами президента в Москве);

управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина (выпал за борт катера через несколько дней после участия в Восточном экономическом форуме);

директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» («дочка» РЖД) Павла Пчельникова (найден на балконе своей квартиры; по предварительным данным, покончил с собой, но месяцем ранее публиковал в соцсетях свои фотографии из отпуска).

Последние двое топ-менеджеров – не из нефтегазовой отрасли, но до них сообщалось о целой серии смертей нефтяников и газовиков.

В числе умерших:

глава транспортной службы «Газпром инвест» Леонид Шульман (найден мертвым в элитном поселке под Петербургом в январе);

заместитель гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александр Тюляков (содержание предсмертной записки решили не разглашать);

вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев (по версии следствия, застрелил жену и ребенка, потом покончил с собой);

бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня (его нашли на вилле в Испании, там же обнаружили зарезанными жену и дочь);

бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин; гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома» (застрелен в голову).

«Я вижу это так, – пояснил Браудер. – Из-за войны стало гораздо меньше денег, а когда денег сильно меньше, на те, что есть, зарятся гораздо больше. Все эти люди сидели на крупных денежных потоках или активах».

Российские активисты, журналисты, авторы антикоррупционных расследований не раз указывали на то, что богатства и активы путина могут прятать близкие ему люди, друзья и крупные бизнесмены. В их числе «Банк Россия» Юрия Ковальчука, музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин, возможная любовница президента Светлана Кривоногих, другие друзья путина, чиновники и бизнесмены (многие фигурировали в «Панамском досье» и «Досье Пандоры»). Но они оказались под западными санкциями, их активы заморожены.



Поэтому теперь, видимо, людей из нефтегазового сектора попросили перенаправить контролировавшиеся ими «невероятно привлекательные денежные потоки», считает Браудер. А если топ-менеджер отказывается, «лучший способ получить доступ к денежному потоку – убить его, а затем задать тот же вопрос тому, кто будет назначен на его место».



На вопрос, какова в этом может быть роль путина, Браудер ответил, что тот получит долю: Мой личный опыт говорит о том, что Владимир Путин – босс мафии. Он глава государства, но также и босс мафии.