За убийствами нефтегазовых топ-менеджеров рф стоит путин

Давний борец с режимом владимира путина Билл Браудер, как и ряд других Западных аналитиков, считает, что странные смерти нефтегазовых топ-менеджеров рф, числом уже более десятка, которые правоохранительные органы рф называют самоубийствами или несчастными случаями, неслучайны.
Об этом Браудер, чей фонд Hermitage Capital когда-то был крупнейшим иностранными инвестором в россии, сказал в подкасте австралийской ABC News:
Только в сентябре стало известно о гибели:
- вице-президента «Лукойла» Равиля Маганова (выпал из окна Центральной клинической больницы управделами президента в Москве);
- управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина (выпал за борт катера через несколько дней после участия в Восточном экономическом форуме);
- директора по коммуникациям ООО «Цифровая логистика» («дочка» РЖД) Павла Пчельникова (найден на балконе своей квартиры; по предварительным данным, покончил с собой, но месяцем ранее публиковал в соцсетях свои фотографии из отпуска).
Последние двое топ-менеджеров – не из нефтегазовой отрасли, но до них сообщалось о целой серии смертей нефтяников и газовиков.
В числе умерших:
- глава транспортной службы «Газпром инвест» Леонид Шульман (найден мертвым в элитном поселке под Петербургом в январе);
- заместитель гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александр Тюляков (содержание предсмертной записки решили не разглашать);
- вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев (по версии следствия, застрелил жену и ребенка, потом покончил с собой);
- бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня (его нашли на вилле в Испании, там же обнаружили зарезанными жену и дочь);
- бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин; гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома» (застрелен в голову).
Российские активисты, журналисты, авторы антикоррупционных расследований не раз указывали на то, что богатства и активы путина могут прятать близкие ему люди, друзья и крупные бизнесмены. В их числе «Банк Россия» Юрия Ковальчука, музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин, возможная любовница президента Светлана Кривоногих, другие друзья путина, чиновники и бизнесмены (многие фигурировали в «Панамском досье» и «Досье Пандоры»). Но они оказались под западными санкциями, их активы заморожены.
Поэтому теперь, видимо, людей из нефтегазового сектора попросили перенаправить контролировавшиеся ими «невероятно привлекательные денежные потоки», считает Браудер. А если топ-менеджер отказывается, «лучший способ получить доступ к денежному потоку – убить его, а затем задать тот же вопрос тому, кто будет назначен на его место».
На вопрос, какова в этом может быть роль путина, Браудер ответил, что тот получит долю: Мой личный опыт говорит о том, что Владимир Путин – босс мафии. Он глава государства, но также и босс мафии.
Поэтому теперь, видимо, людей из нефтегазового сектора попросили перенаправить контролировавшиеся ими «невероятно привлекательные денежные потоки», считает Браудер. А если топ-менеджер отказывается, «лучший способ получить доступ к денежному потоку – убить его, а затем задать тот же вопрос тому, кто будет назначен на его место».
На вопрос, какова в этом может быть роль путина, Браудер ответил, что тот получит долю: Мой личный опыт говорит о том, что Владимир Путин – босс мафии. Он глава государства, но также и босс мафии.
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