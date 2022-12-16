За сутки ВСУ нанесли 22 удара по личному составу, вооружению и военной технике рф

08:55 16 декабря Киев, Украина

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в пятницу, 16 декабря.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава противника, шесть артиллерийских позиций, два состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, ВСУ сбили два БПЛА типа Орлан-10.

По уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области украинские военные уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа, а также около 180 оккупантов получили ранения.
 
"В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак", – говорится в сводке.
 
Отмечается, что российские захватчики продолжают агитировать военнослужащих срочной службы на службу по контракту с целью восполнения текущих потерь.
 
"Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", – добавили в Генштабе.