За сутки ВСУ на юге уничтожили четыре склада вражеских боеприпасов

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили четыре склада российских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах Николаевщины и Херсонщины.
Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на юге 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на юге 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.
Подтвержденные потери врага составляют 86 оккупантов. Также уничтожена военная техника - четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники, четыре гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С, три пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С, станция связи и противотанковый ракетный комплекс.
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