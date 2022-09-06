За сутки ВСУ на юге уничтожили четыре склада вражеских боеприпасов

08:00 06 сентября Киев, Украина

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили четыре склада российских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах Николаевщины и Херсонщины.





Ракетно-артиллерийские подразделения Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили на юге 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

"Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют 86 оккупантов. Также уничтожена военная техника - четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники, четыре гаубицы 152-го калибра Мста-Б и Мста-С, три пушки 152-го калибра Гиацинт-Б и Гиацинт-С, станция связи и противотанковый ракетный комплекс.