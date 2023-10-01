За сутки россияне 157 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области

Враг продолжает бить по прифронтовым территориям Запорожья. Как рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки, 30 сентября, россияне совершили 157 обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области, есть погибший и раненые среди гражданских.

"Оккупанты атаковали 12 БПЛА Гуляйполе, Новодаровку, Новопавловку, Работино, Малиновку, Малую Токмачку и Малые Щербаки, совершили 7 РСЗО-обстрелов Орехова, Малой Токмачки и Работино, 5 авиаударов по Ореховую, Малой Токмачке и Новоандреевке, а также 6 ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке. 127 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Ольговского, Темировки, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня", - говорится в сообщении главы ОВА.

Сообщается, что в результате ночного ракетного удара по Запорожью начался пожар на одном из объектов инфраструктуры, известно об одном пострадавшем 35 лет.

В Матвеевской территориальной общине ранены мужчины 38, 50, 52, 55 и 61 лет и женщина 48 лет.

Во время артобстрела Малой Токмачки погиб 61-летний местный житель, ранение получила женщина 66 лет.

Власти получили 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.