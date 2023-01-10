За сутки рашисты обстреляли Херсонскую область 46 раз
10:47 10 января Киев, Украина
За минувшие сутки войска рф 46 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО
, минометов и танков.
Об этом 10 января сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Он уточнил, что Херсон подвергся атакам 14 раз.
"В очередной раз атаковали
жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнул глава ОВА.
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