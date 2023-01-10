За сутки рашисты обстреляли Херсонскую область 46 раз

10:47 10 января Киев, Украина







Об этом 10 января сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. За минувшие сутки войска рф 46 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО , минометов и танков.Об этом 10 января сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



Он уточнил, что Херсон подвергся атакам 14 раз.