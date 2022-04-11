За сутки противовоздушная оборона поразила 11 воздушных целей

10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов:
🔹1 самолет (Су-34);
🔹4 вертолеты (Ми-24, Ка-52);
🔹3 беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
🔹3 крылатые ракеты (Х-59).
Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.
🔹1 самолет (Су-34);
🔹4 вертолеты (Ми-24, Ка-52);
🔹3 беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
🔹3 крылатые ракеты (Х-59).
Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.
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