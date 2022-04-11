За сутки противовоздушная оборона поразила 11 воздушных целей

08:37 11 апреля Киев, Украина

10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов:



🔹1 самолет (Су-34);

🔹4 вертолеты (Ми-24, Ка-52);

🔹3 беспилотных летательных аппаратов (ОТР);

🔹3 крылатые ракеты (Х-59).



Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.