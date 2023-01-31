За сутки под Бахмутом прошли более 40 боев с войсками рф - спикер ВСУ

Вблизи Бахмута за сутки прошли 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
Череватый добавил, что в Бахмут регулярно доставляются снаряжение и боеприпасы. Он рассказал также, что вблизи Лимана Донецкой области россияне пытаются перехватить инициативу.
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