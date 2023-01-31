За сутки под Бахмутом прошли более 40 боев с войсками рф - спикер ВСУ

15:11 31 января Киев, Украина





Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вблизи Бахмута за сутки прошли 42 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами.Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они 197 раз (30 января - ред.) наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения. За сутки было убито 277 врагов, 258 получили ранения",- рассказал Череватый.

Череватый добавил, что в Бахмут регулярно доставляются снаряжение и боеприпасы. Он рассказал также, что вблизи Лимана Донецкой области россияне пытаются перехватить инициативу.