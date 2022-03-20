За «русский мир» в Украине погибают малочисленные народы Дагестана

12:18 20 марта Киев, Украина

Путинская агрессия на Украине приведет к этноциду малочисленных коренных народов Кавказа.

Об этом свидетельствуют даже сильно заниженные российские данные. К моменту выхода этой публикации поименный список убитых насчитывал уже 40 человек из Дагестана.



А реальные масштабы потерь по республике неизвестны. Источники издания Кавказ. Реалии в правительстве Дагестана сообщали о по крайней мере 130 «двухсотых» контрактниках. А еще есть погибшие срочники, количество которых никто не представляет.



Настоящая статистика в региональном разрезе РФ пока недоступна. Однако уже ясно, что Дагестану приходится платить за путинскую авантюру дороже, чем многим субъектам Российской Федерации.



Причина: такие регионы, как Дагестан, являются традиционными поставщиками «пушечного мяса» для величия империи. Республика доведена российскими чиновниками до самых низких в федерации показателей социально-экономического развития: здесь самые низкие зарплаты и высокая коррупция. А еще – высокая рождаемость и тотальная безработица. Беспросветность толкает юношей делать карьеру в армии.



Однако в армии хорошо служить в мирное время. В военное время солдаты погибают. А в Украине русские воины дохнут как мухи.



Если сравнить географию происхождения даже 40 установленных «двухсотых» дагестанцев с этнической картой республики, вырисовывается тревожная картина. Путин отправляет в Украину погибать представителей коренных народов: аварцев, даргинцев, кумиков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутульцев, табассаран, цахуров…



Некоторые из этих народов очень малочисленны. К примеру, рутульцев в Дагестане – менее 30 тысяч, а цехуров – менее 10 тысяч. То есть путинская агрессия сопровождается не только геноцидом против украинцев Мариуполя, Харькова, Чернигова, но косвенно приведет к этноциду малочисленных коренных народов Кавказа.



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