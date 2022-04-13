За прошедшие сутки РФ выполнила 20 авиарейсов с миротворцами на борту в направлении Нагорного Карабаха

21:10 16 ноября Киев, Украина

С момента подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном РФ начала переброску своего личного состава и военной техники в качестве "миротворческих сил". Начиная с 10 ноября на территорию Степанакерта прибыло 140 самолетов с российскими военными.

Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

За прошедшие сутки российская сторона выполнила 20 рейсов в направлении Нагорного Карабаха. При этом переброска из РФ личного состава и военной техники продолжается.



"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", – говорится в сообщении.



По данным Минобороны РФ, контроль над соблюдением режима прекращения огня осуществляется на 18 наблюдательных постах.



В российском оборонном ведомстве отмечают, что огонь не открывается по всей линии соприкосновения сторон. При этом продолжается обмен телами погибших, а также разминирование местности.



Штаб российского контингента "миротворческих сил" развернут в Степанакерте.