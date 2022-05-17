За поражения в Украине кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск - разведка

11:25 17 мая Киев, Украина

Чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в лучших сталинских традициях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины информирует



Так, за "героическую потерю" гордости ЧФ рф ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.



За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией рф.



По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.



В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.



Сняли с должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.



Все эти показательные наказания способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командировам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению.