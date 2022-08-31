За поддержку рф Турция может попасть под санкции

08:23 08 августа Киев, Украина

Западные чиновники обеспокоены данными Эрдоганом обещаниями после 4-часовых переговоров с путиным в Сочи. Среди них - обеспечить прием карты «Мир» в пяти турецких банках и утроить взаимный товарооборот - до 100 млрд долларов в год.

Об этом сообщает Financial Times.



Кроме того, как рассказал вице-премьер рф Александр Новак, Эрдоган согласился платить «в рублях» за российский газ, с помощью которого Турция покрывает четверть своих потребностей.

Если сближение Эрдогана и путина будет будет помогать россии с обходом санкций, Запад рассмотрит возможность ответных мер против Турции.

В июне делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адейемо ездила в Турцию, чтобы предупредить местных чиновников и банкиров: за попытку спрятать «грязные» российские деньги или пренебрежение санкционным режимом последуют «вторичные



Если это предупреждение не будет услышано, Турции может грозить уход западных компаний, говорят источники FT. Кроме того, западные банки могут отказаться финансировать сделки с турецкими контрагентами, что ударит по хрупкой экономике Турции, которая испытывает острый дефицит твердой валюты, переживает инфляцию под 80% и нагружена внешним долгом на 451 млрд долларов.



Принятие общеевропейских санкций против Турции маловероятно, учитывая разногласия в ЕС, говорят источники FT. Тем не менее, возможны меры на уровне отдельных стран. В июне делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адейемо ездила в Турцию, чтобы предупредить местных чиновников и банкиров: за попытку спрятать «грязные» российские деньги или пренебрежение санкционным режимом последуют «вторичные санкции» Если это предупреждение не будет услышано, Турции может грозить уход западных компаний, говорят источники FT. Кроме того, западные банки могут отказаться финансировать сделки с турецкими контрагентами, что ударит по хрупкой экономике Турции, которая испытывает острый дефицит твердой валюты, переживает инфляцию под 80% и нагружена внешним долгом на 451 млрд долларов.Принятие общеевропейских санкций против Турции маловероятно, учитывая разногласия в ЕС, говорят источники FT. Тем не менее, возможны меры на уровне отдельных стран.

«Например, они могут попросить об ограничениях на торговое финансирование и попросить большие финансовые компании уменьшить финансирование турецких компаний», - говорит высокопоставленный западный чиновник.

Кроме того, продолжает он, правительства могут попросить западные фирмы «либо разорвать отношения с Турцией, либо сократить их в свете риска, который представляет расширение сотрудничества Турции с россией».