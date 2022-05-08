За отказ служить в армии РФ оккупанты открыли 17 новых уголовных дел

Оккупационные "власти" Крыма возбудили 17 новых уголовных дел против крымчан, за "уклонение" от службы в армии РФ.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Всего на конец июля КПГ зафиксировала 244 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 222 из них уже вынесен приговор, еще 22 находятся на стадии рассмотрения.
В Крымской правозащитной группе напомнили, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Четвертой Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Кроме этого, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.
Как пояснила руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, согласно украинскому законодательству, граждане, проживающие в настоящее время в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были брать российские паспорта, остаются гражданами Украины.
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