За отказ служить в армии РФ оккупанты открыли 17 новых уголовных дел

13:10 03 августа Киев, Украина

Оккупационные "власти" Крыма возбудили 17 новых уголовных дел против крымчан, за "уклонение" от службы в армии РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«В июле Крымская правозащитная группа зафиксировала 17 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ). Кроме того, было вынесено 12 новых приговоров по ст. 328 УК РФ», - говорится в сообщении.

Всего на конец июля КПГ зафиксировала 244 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 222 из них уже вынесен приговор, еще 22 находятся на стадии рассмотрения.