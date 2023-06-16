За одну ночь россия выпустила, а Украина сбила рекордное количество шахедов

Россия решила в атаке дронами применить тактику "задавить массой". Увы, как и на земле, в небе тактика тоже стала провальной. Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край. В общей сложности зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.
Очередную ночную атаку россияне направили на военные объекты и объекты критической инфраструктуры в центральных регионах страны, в частности на Киевщину.
По сообщению главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, Силы ПВО над Киевом сбили более 40 дронов.
Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты во время сегодняшней атаки по Украине "шахедами" использовали нетрадиционные маршруты.
Напомним, КГГА сообщила, что серия взрывов прогремела в Киеве ночью 28 мая.
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