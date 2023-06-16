За одну ночь россия выпустила, а Украина сбила рекордное количество шахедов

08:45 28 мая Киев, Украина

Россия решила в атаке дронами применить тактику "задавить массой". Увы, как и на земле, в небе тактика тоже стала провальной. Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край. В общей сложности зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.

Очередную ночную атаку россияне направили на военные объекты и объекты критической инфраструктуры в центральных регионах страны, в частности на Киевщину.

"Здесь, в зоне ответственности Воздушное командование "Центр", уничтожено большинство ударных дронов! Также к отражению атаки привлечены силы и средства Воздушное командование "Юг" и Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины! В результате успешной боевой работы уничтожены 52 "шахеда"!", - говорится в сообщении.

По сообщению главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, Силы ПВО над Киевом сбили более 40 дронов.

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты во время сегодняшней атаки по Украине "шахедами" использовали нетрадиционные маршруты.

"Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и затем рассредоточивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, - это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "шахедов", – сказала Гуменюк.

Напомним, КГГА сообщила, что серия взрывов прогремела в Киеве ночью 28 мая.