За неделю оккупанты продвинулись к Бахмуту на 2 км — британская разведка

10:37 10 октября Киев, Украина

Несмотря на контрнаступление Украины на северо-востоке и на Херсонщине, россия продолжает отдавать приоритет своим наступательным операциям на Донбассе , особенно в районе Бахмута

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"За последнюю неделю российские войска продвинулись к городу на 2 км в двух направлениях, приближаясь к прорыву в Бахмут, который испытал очень значительные разрушения от обстрелов", - сообщили британские разведчики.

По данным британской разведки, эти силы, вероятно, включали подразделения частной военной компании Вагнера, включая персонал, недавно набранный из российских тюрем.



Постоянные усилия россии по прогрессу ее жесткого наступления на Донбассе, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, освещают необходимость достижения успеха в операционной деятельности, говорится в сообщении разведки. В то же время, это подчеркивает негибкую операционную структуру, которая до сих пор подрывала ее планы.



Украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские войска как на северо-востоке, так и в Херсонской области на юге, говорится в отчете британской разведки.