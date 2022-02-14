За местными выборами в Украине начала наблюдать миссия ОБСЕ
14:31 23 Сентябрь Киев, Украина
Украина пригласила международных наблюдателей на местные выборы, сегодня 23 сентября они начнут свою работу.
Эту информацию сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
В МИД
отметили готовность оказывать содействие миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ
.
Согласно приглашению украинской стороны, 23 сентября в Украине начинает работу Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые запланированы на 25 октября", - говорится в сообщении.
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