За местными выборами в Украине начала наблюдать миссия ОБСЕ

14:31 23 Сентябрь Киев, Украина

Украина пригласила международных наблюдателей на местные выборы, сегодня 23 сентября они начнут свою работу. 
 
Эту информацию сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД отметили готовность оказывать содействие миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.
Согласно приглашению украинской стороны, 23 сентября в Украине начинает работу Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые запланированы на 25 октября", - говорится в сообщении.