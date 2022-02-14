За местными выборами в Украине начала наблюдать миссия ОБСЕ

14:31 23 Сентябрь Киев, Украина

Украина пригласила международных наблюдателей на местные выборы, сегодня 23 сентября они начнут свою работу.





В Эту информацию сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. МИД отметили готовность оказывать содействие миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ