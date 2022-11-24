За границей более 7 тысяч бойцов Украины прошли базовую подготовку

Более 7 тысяч украинских военнослужащих Вооруженных Сил Украины уже прошли базовую подготовку за рубежом.
Об этом сообщает, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова
Прямая речь Громова: "В настоящее время по направлению эксплуатация вооружений и военной техники уже прошли подготовку за рубежом 6 тыс. 700 военнослужащих ВС Украины, и сейчас продолжается подготовка еще 300 военнослужащих.
Относительно базовой подготовки военнослужащих. В настоящее время уже прошли подготовку 7 тыс. 600 военнослужащих и продолжается подготовка 2 тыс. 900 военнослужащих".
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