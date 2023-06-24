За эту ночь было сбито 41 российскую ракету – Залужный

Очередной массированный ракетный обстрел украинских городов совершила россия в ночь на субботу, 24 июня. Как сообщил утром на своей Facebook-странице главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, из 50-ти выпущенных вражеских ракет силами обороны Украины были сбиты 41. Не удалось уничтожить девять ракет Х-22.
По его словам, украинские защитники сбили 40 ракет крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну ракету Калибр.
Он рассказал, что 10 самолетов стратегической авиации врага совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Кроме того, восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.
Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования Калибр. С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed-136/131. Ракеты Х-22 российские военные преступники направили в направлении Днепра и Кривого Рога, отметил главнокомандующий ВСУ.
К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований Центр, Юг и Восток ПС ВСУ, резюмировал Залужный.
Напомним, во время воздушной тревоги в ночь на субботу, 24 июня, в Днепре, Харькове, Кропивницком, Николаеве и Киеве местные жители слышали взрывы.
Перед взрывами в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет и БПЛА.
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