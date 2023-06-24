За эту ночь было сбито 41 российскую ракету – Залужный

11:34 24 июня Киев, Украина

Очередной массированный ракетный обстрел украинских городов совершила россия в ночь на субботу, 24 июня. Как сообщил утром на своей Facebook-странице главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, из 50-ти выпущенных вражеских ракет силами обороны Украины были сбиты 41. Не удалось уничтожить девять ракет Х-22.

По его словам, украинские защитники сбили 40 ракет крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну ракету Калибр.

"Противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования Калибр и ударными дронами Shahed-136/131", - рассказал военный.

Он рассказал, что 10 самолетов стратегической авиации врага совершили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Кроме того, восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования Калибр. С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed-136/131. Ракеты Х-22 российские военные преступники направили в направлении Днепра и Кривого Рога, отметил главнокомандующий ВСУ.

К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований Центр, Юг и Восток ПС ВСУ, резюмировал Залужный.

Напомним, во время воздушной тревоги в ночь на субботу, 24 июня, в Днепре, Харькове, Кропивницком, Николаеве и Киеве местные жители слышали взрывы.

Перед взрывами в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет и БПЛА.