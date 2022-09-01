За два месяца ВСУ уничтожили 154 склада боеприпасов врага и 91 базу

08:59 25 августа Киев, Украина

ВСУ за период с 28 июля по 23 августа уничтожили 154 склада боеприпасов врага и 91 базу.

Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал.



Отмечается, что в общей сложности почти за два месяца демилитаризованы: 154 склада БК, 91 база, четыре казармы, четыре нефтебазы, восемь КП и пять штабов россиян.



Согласно представленному списку, наибольшее количество военных складов оккупантов ликвидировано в Донецкой (54) и Херсонской (58) областях.

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