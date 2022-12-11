За активную пророссийскую деятельность задержан диакон УПЦ МП

12:58 10 декабря Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП, который публично одобрял проведение незаконного "референдума" о якобы "присоединении" региона к россии. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 10 декабря.

Указано, что ранее диакон активировал профиль в запрещенной соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового плебисцита. Он также комментировал российские публикации, агитируя людей идти на "избирательные участки" и "голосовать" в пользу рф. В своих сообщениях мужчина отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Материалы для своего деструктивного контента диакон брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна".

Независимая экспертиза публикуемых материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта. Во время обысков по месту жительства диакона правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступления.

В настоящее время клирику сообщили о подозрении по статьям об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, восхвалении ее участников, преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни (ст.436-2, ч.1 ст.161 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как известно, в последнее время сотрудники СБУ регулярно обыскивают объекты УПЦ МП. 9 декабря сообщалось об обысках в Киевской и Херсонской областях. Там обнаружили подозрительных людей, незарегистрированное оружие и российские агитки.