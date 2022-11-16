За 8 месяцев войны Украина отбила 1300 кибератак - Зеленский

13:53 16 ноября Киев, Украина

За восемь месяцев войны Украина отразила 1300 кибератак. Об этом во время выступления на панели "Цифровая трансформация" в рамках саммита G20 сказал президент Владимир Зеленский и предложил миру взять украинский опыт киберзащиты.



Он отметил, что в результате массированного ракетного удара 15 ноября в Украине на две трети упал Интернет-трафик.

"Сегодняшнюю панель нашего саммита о цифровой трансформации я прошу вас рассматривать именно с точки зрения безопасности. Это будет своевременный взгляд. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более без электричества. Но ваши враги могут попытаться лишить вас именно этого", - сказал президент.

Зеленский посоветовал участникам мероприятия взять украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность своим народам.

"Мы создали IT-армию, которая побеждает в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании страны объединились для защиты государства. Более 1300 кибератак мы отбили за восемь месяцев российской войны. В первую неделю вторжения россия уничтожила ключевой дата-центр нашей страны и решение в ответ – это "облака", в которые мы перенесли часть информационных систем", - сказал он.

По словам президента, Украина выстроила защиту государственных реестров, сохранила цифровую устойчивость банков.

"Благодаря цифровизации можем быстро организовать социальные выплаты пострадавшим от боевых действий. Миллионы украинцев ежедневно пользуются нашим государственным сервисом "Дия". Это более 100 государственных услуг без контакта с чиновниками", — сказал Зеленский.

Он отметил, что "Дия" - это и цифровой паспорт, открытие счетов, уплата штрафов и налогов, получение государственной помощи и сбор средств на поддержку армии.

"Если у вас или ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить. Киберзащита – это сотрудничество. Устойчивость институтов – это сотрудничество. Надежная связь, в частности спутниковая, – это тоже сотрудничество" , – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что мировому сообществу следует отвергнуть споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира.