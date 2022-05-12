За 4 дня на переправе через реку Северский Донец оккупанты потеряли более 70 единиц военной техники

21:11 12 мая Киев, Украина

В течение четырех дней оккупанты потеряла или бросила 73 единицы военной техники, пытаясь форсировать реку Северский Донец в Луганской области.

Это выяснил расследователь BlueSauron, занимающийся освещением военных конфликтов на основе открытых данных.

Он опубликовал снимки, на которых видна российская техника, в том числе БТРы в объеме батальонно-тактической группы.

С первого дня войны Россия скрывает свои потери — как личного состава, как и техники. При этом по данным ВСУ по состоянию на 12 мая российская сторона потеряла около восьми тысяч единиц техникии.



О жертвах Минобороны России отчиталось всего два раза. Первое заявления было сделано 2 марта — тогда ведомство рассказало о 498 погибших. Второе — 25 марта, Минобороны отчиталось о гибели 1351 военнослужащего. ВСУ, тем временем, заявляют о почти 27 тысячах погибших российских военных.