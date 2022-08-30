Южная Корея заявила о вхождении российских самолетов в ее воздушную буферную зону

07:30 24 августа Киев, Украина

Южная Корея заявила что российские военные самолеты вошли в ее воздушную буферную зону.

Об этом сообщает The Associated Press.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что этот шаг направлен на предотвращение случайных столкновений вдоль зоны идентификации ПВО, но не предоставил больше деталей.



Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, летевших над водами между Корейским полуостровом и Японией.



Инцидент произошел через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали свои крупнейшие совместные военные учения в ответ на ядерную угрозу Северной Корее.



В учениях Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 1 сентября, принимают участие самолеты, военные корабли и танки, а также, вероятно, десятки тысяч военных.