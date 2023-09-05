Южная Корея выделит Украине $394 млн в следующем году

12:11 29 августа Киев, Украина

Южная Корея планирует предоставить Украине значительную финансовую поддержку в следующем году. Общая сумма помощи составит 520 миллиардов вон (что эквивалентно 394 миллионам долларов), что в восемь раз больше, чем в текущем году.



Эту информацию распространило агентство Reuters.



По планам бюджета Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи будет включать несколько ключевых аспектов. В частности, 130 миллиардов вон будут направлены на поддержку восстановления, 260 миллиардов вон - на гуманитарную помощь, и еще 130 миллиардов вон будет передано через международные организации.



Президент Юн Сук Йоль объявил в июле о намерении своей страны предоставить Украине "значительные поставки вооружений" в текущем году, однако подробности остаются за кадром.



Кроме того, глава государства отметил об увеличении объема официальной помощи Южной Кореи для развития стратегически важных территорий, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку. Сумма помощи увеличится с 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (эквивалентно 1,51 млрд долларов).



В Министерстве экономики и финансов страны объяснили, что увеличение зарубежной помощи является частью усилий, направленных на помощь южнокорейским компаниям выйти за границу и защитить национальные интересы, такие как цепи поставок, и взять на себя ответственность как ключевой член мирового сообщества.