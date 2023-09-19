Южная Корея передаст Украине машины K600 Rhino

Южная Корея подтвердила свою готовность передать Украине две машины K600 Rhino, предназначенных для прорыва минных полей. Это решение было принято правительством Южной Кореи в ответ на настоятельную просьбу и обещание поддержки со стороны президента Юна Сук Йола.
Минный тральщик Rhino способен разминировать тыловые районы и очищать пути через минные поля на передовой. Правительство Южной Кореи, однако, призывает Украину использовать эти машины исключительно в гуманитарных операциях.
Во время двусторонней встречи на саммите G7 в Хиросиме в мае президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому прислать нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении.
Минный тральщик Rhino способен разминировать тыловые районы и очищать пути через минные поля на передовой. Правительство Южной Кореи, однако, призывает Украину использовать эти машины исключительно в гуманитарных операциях.
Во время двусторонней встречи на саммите G7 в Хиросиме в мае президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому прислать нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении.
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