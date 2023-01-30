Южная Корея обязана нарастить военную помощь Украине - Столтенберг

Йенс Столтенберг отметил необходимость Южной Кореи усилить военную поддержку Украины, с учетом ряда других стран, которые изменили свою политику отказа от поставок оружия.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время своего визита в южнокорейскую столицу Сеул, сообщает Reuters в понедельник, 30 января.
В ходе своего выступления в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив о срочной потребности в боеприпасах.
Генсек заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что Альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.
После Южной Кореи Столтенберг посетит Японию. Цель этой поездки - укрепление связей с союзниками США перед лицом войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время своего визита в южнокорейскую столицу Сеул, сообщает Reuters в понедельник, 30 января.
В ходе своего выступления в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив о срочной потребности в боеприпасах.
Генсек заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что Альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.
После Южной Кореи Столтенберг посетит Японию. Цель этой поездки - укрепление связей с союзниками США перед лицом войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии