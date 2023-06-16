Южная Корея доставила сотни тысяч артиллерийских снарядов в Украину через США

12:37 25 мая Киев, Украина

Согласно сообщению Wall Street Journal, Южная Корея сделала "конфиденциальную договоренность" с Соединенными Штатами о передаче сотен тысяч артиллерийских снарядов для доставки в Украину.



Ранее Вашингтон обратился к своему азиатскому союзнику с просьбой о поддержке в области артиллерийского вооружения.



Издание отмечает, что "прорыв" в этом вопросе произошел после встречи президента Южной Кореи, Юн Сок Йоля, с президентом Джо Байденом в Вашингтоне в прошлом месяце.



Официальное решение о поставках снарядов будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Представители Южной Кореи заявили, что не планируют отправлять снаряды напрямую или через Польшу, однако не уточнили о сотрудничестве с США.



Переговоры о экспорте боеприпасов также велись с Пентагоном. Отметим, что ранее Южная Корея отказывалась от отправки летальной помощи Украине, но обстановка изменилась в результате дипломатических встреч.