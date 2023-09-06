Юсов о спецоперации Украины в Крыму: детали останутся в тайне

15:16 06 сентября Киев, Украина

Спецоперация Украины на территории временно оккупированного Крыма продолжается, хотя конкретные детали не раскрываются. Об этом сообщил Андрей Юсов , представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ходе своего интервью.

"Этот комплекс мероприятий находится в стадии выполнения. Мы не будем раскрывать детали, но важно отметить, что все поставленные цели во время высадки украинского десанта на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа были достигнуты. В ходе этой операции был уничтожен личный состав и военная техника противника, включая четыре вражеских катера", - подчеркнул он.

Юсов также уточнил, что в рамках спецоперации было ликвидировано несколько десятков представителей личного состава армии российской федерации. Одновременно он заверил, что все украинские защитники, участвовавшие в этой операции, вернулись домой живыми.

"Сам факт высадки украинского десанта на Крымском полуострове является значимым для Украины, вдохновляет наших граждан и наших союзников, и демонстрирует нашу решимость, что весьма демотивирующе для наших врагов", - подчеркнул Юсов.

Юсов не подтвердил и не опроверг информацию о возможной высадке украинского десанта возле населенного пункта Новоозерное в Крыму 25 августа, как сообщалось в одном из перехватов, обнародованных ГУР МОУ, где российский военный предоставлял информацию своему командиру.

"Если враг видит украинский десант везде, это наша победа. Мы будем продолжать в том же духе. Операция в Крыму продолжается", - подытожил он.

Представитель также отметил, что уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму будет иметь важное значение для украинских военных, так как это позволит им проводить дальнейшие операции на полуострове.

"Уничтожение ЗРК С-400 уже оказывает воздействие на дальнейшие действия украинских защитников, особенно на территории временно оккупированного Крыма, поскольку эта система предполагалась как элемент обороны и прикрытия для действий оккупантов. Ее нейтрализация является успехом Украины и позволит нам проводить более эффективные операции", - подчеркнул Юсов.

Он также подчеркнул, что восстановление данного комплекса не происходит быстро, и общий запас ЗРК С-400 у российской стороны ограничен.