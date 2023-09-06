Юсов о спецоперации Украины в Крыму: детали останутся в тайне

Спецоперация Украины на территории временно оккупированного Крыма продолжается, хотя конкретные детали не раскрываются. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ходе своего интервью.
Юсов также уточнил, что в рамках спецоперации было ликвидировано несколько десятков представителей личного состава армии российской федерации. Одновременно он заверил, что все украинские защитники, участвовавшие в этой операции, вернулись домой живыми.
Юсов не подтвердил и не опроверг информацию о возможной высадке украинского десанта возле населенного пункта Новоозерное в Крыму 25 августа, как сообщалось в одном из перехватов, обнародованных ГУР МОУ, где российский военный предоставлял информацию своему командиру.
Представитель также отметил, что уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму будет иметь важное значение для украинских военных, так как это позволит им проводить дальнейшие операции на полуострове.
Он также подчеркнул, что восстановление данного комплекса не происходит быстро, и общий запас ЗРК С-400 у российской стороны ограничен.
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