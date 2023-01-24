Юрий Игнат рассказал о подготовке военных аэродромов к приему самолетов

14:26 24 января Киев, Украина

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от союзников и каковы сроки подготовки личного состава. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

По его словам, вопрос поставок самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины и руководство Минобороны.

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… То есть авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки личного состава", - рассказал Игнат.

Он отметил, что речь идет не только о подготовке летного состава, но и о подготовке авиаинженеров.

"Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры - здесь тоже Министерство инфраструктуры будет присоединяться к тому, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет реализовалась как можно быстрее", - заявил спикер.

Напомним, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вопрос предоставления Украине самолетов сдвинулся с мертвой точки.

Ранее Нидерланды назвали условие для передачи Украине истребителей F-16.