Юрчишин выступит свидетелем по делу о сговоре судей КСУ

Госбюро расследований, по заявлению нардепа Ярослава Юрчишина возбудило уголовное дело против КСУ о вероятном "преступном сговоре судей Конституционного суда с целью захвата власти", 12 ноября Юрчишин даст показания.
Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Отмечается, что заявление депутат направил в Офис Генпрокурора 29 октября. Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) было зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в ГБР. В ГБР дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 344 - Вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения.
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