Юрчишин выступит свидетелем по делу о сговоре судей КСУ

17:18 09 ноября Киев, Украина

Госбюро расследований, по заявлению нардепа Ярослава Юрчишина возбудило уголовное дело против КСУ о вероятном "преступном сговоре судей Конституционного суда с целью захвата власти", 12 ноября Юрчишин даст показания.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

"Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин приглашен в ГБР в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено по его заявлению о вероятном преступном сговоре судей КСУ с целью захвата власти. ГБР Ярослав Юрчишин должен посетить 12 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление депутат направил в Офис Генпрокурора 29 октября. Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) было зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в ГБР. В ГБР дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 344 - Вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения.