Юрченко пришел в Раду: "Я докажу всем, что невиновен"

14:32 29 Сентябрь Киев, Украина

После освобождения под залог Александр Юрченко посетил Верховную Раду, где сделал заявление представителям прессы о том, что его выход из фракции, вынужденное решение и он вернется, когда докажет свою невиновность. 
"Я докажу всем, что я невиновен… Я вышел из фракции, чтобы не бросать тень на фракцию. Временно, пока не докажу, что непричастный. Работать в Верховной Раде – моя обязанность, которую возложили на меня люди на мажоритарном избирательном округе, – сказал Юрченко.
Он не стал конкретно говорить, кто помог ему выйти из СИЗО, внеся залог.

Неравнодушные люди, которые переживают за Киевщину. Киевщина очень сильно страдает от полигонов и бытового мусора, – сказал Юрченко.

Он также не дал четкий ответ на вопрос, был ли это его голос на пленках, которые слили в интернет, сославшись на невозможность разглашать материалы досудебного расследования.
"Я не могу нарушать закон и комментировать материалы уголовного дела в отличии от НАБУшников, которые слили эту запись каким-то народным депутатам", – заявил Юрченко.