Юрченко пришел в Раду: "Я докажу всем, что невиновен"

"Я докажу всем, что я невиновен… Я вышел из фракции, чтобы не бросать тень на фракцию. Временно, пока не докажу, что непричастный. Работать в Верховной Раде – моя обязанность, которую возложили на меня люди на мажоритарном избирательном округе, – сказал Юрченко.