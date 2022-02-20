Юрченко пришел в Раду: "Я докажу всем, что невиновен"

После освобождения под залог Александр Юрченко посетил Верховную Раду, где сделал заявление представителям прессы о том, что его выход из фракции, вынужденное решение и он вернется, когда докажет свою невиновность.
Он не стал конкретно говорить, кто помог ему выйти из СИЗО, внеся залог.
Неравнодушные люди, которые переживают за Киевщину. Киевщина очень сильно страдает от полигонов и бытового мусора, – сказал Юрченко.
Он также не дал четкий ответ на вопрос, был ли это его голос на пленках, которые слили в интернет, сославшись на невозможность разглашать материалы досудебного расследования.
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