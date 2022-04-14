Языковой закон набирает обороты: вступили в силу новые статьи

09:44 16 июля Киев, Украина

Сегодня получили юридическую силу и стали обязательными к исполнению вторая-шестая, восьмая статьи Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они направлены на урегулирование спорных вопросов в отношении использования украинского языка в сфере культуры.



Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.



В частности, упомянутыми нормами предусмотрено, что:

языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины;

сопровождение культурных мероприятий в Украине осуществляется на государственном языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления на государственном языке;

языке, или же организатор обеспечивает синхронный или последовательный перевод такого выступления объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-творческих и зрелищных мероприятиях и входные билеты изготавливаются на государственном языке. Допускается использование других языков наряду с государственным языком, при этом текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке.

Согласно новым нормам, публичное исполнение и / или публичный показ театрального спектакля на другом языке, чем государственный, в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом; языком музейного дела и художественных выставок, а также языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.



В МКИП объяснили, что в рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии, в кинозрелищных заведениях Украины допускается показ фильмов на языке оригинала, но с субтитрами, выполненными на государственном языке.



Туристическое и экскурсионное обслуживание должно быть на украинском языке, но туристическое обслуживание иностранцев и лиц без гражданства может осуществляться на другом языке.